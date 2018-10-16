2018-10-16T11:42:28+03:00
Происшествия

Ярославец задушил хозяина «притона» кухонным полотенцем и сдался полиции

Мужчина пытался выгнать собутыльника и поплатился жизнью
Роман Рыжиков
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Подозреваемый в убийстве в начале этого года был судим за грабежПодозреваемый в убийстве в начале этого года был судим за грабежФото: Олег ЗОЛОТО
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В Заволжском районе Ярославля произошло убийство. 29-летний мужчина загостился у своего 42-летнего знакомого, а когда тот попытался его спровадить, избил и задушил хозяина. Трагедия произошла в одном из домов по улице Спартаковской.

Все произошло 13 октября. Мужчина практически поселился у своего соседа. Жилище по сути являлось «притоном» - здесь часто выпивали разные люди. Однако, на этот раз гостеприимство хозяина закончилось. Спустя несколько дней он начал выпроваживать собутыльника, между ними вспыхнул конфликт. 29-летний мужчина сначала избил обидчика, а потом задушил его кухонным полотенцем. Он сам вызвал полицию и дождался стражей порядка не месте преступления.

Подозреваемый был судим в начале этого года за грабеж и совершил убийство во время испытательного срока. Мужчина задержан, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу. Следственный отдел по Заволжскому району Ярославля возбудил уголовное дело по статье «Убийство»

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