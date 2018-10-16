2018-10-16T11:19:42+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержан серийный похититель радиаторов отопления

Безработный мужчина наворовал больше чем на 50 тысяч рублей
Роман Рыжиков
Поделиться:
Когда вор попался, ущерб уже перевалил за полсотни тысяч рублейКогда вор попался, ущерб уже перевалил за полсотни тысяч рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Рыбинские полицейские задержали серийного похитителя, который терроризировал стройку на улице Солнечной. Отсюда пропадали радиаторы отопления. Ущерб перевалил уже за полсотни тысяч рублей, когда вор попался.

Похитителем тепла оказался местный 32-летний безработный. Его поймали с четырьмя радиаторами и выяснили, что на его счету уже было 15 батарей. Пойманный с поличным мужчина во всем признался.

Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске больше 400 домов останутся без холодной воды из-за аварии
Мост у Арсенальной башни на Волжской набережной в Ярославле законсервируют
«Локомотив» продолжил свою победную выездную серию, обыграв «Динамо»
«Буревестник» с победой перелетел через «Купол»
В пруд Карякинского парка в Рыбинске выпустили рыб
В Ростове посреди дороги перевернулась фура
В Ярославле из ТЦ «Яркий» эвакуировали людей
В Ярославле две мошенницы обокрали пенсионерку: приметы преступниц
Новый «Ярославич» дал бой матерому сопернику
«Шинник» победой открыл статистику игр против «Чертаново»
Ушедшую за лапником бабушку нашли мертвой под Ярославлем
В рыбинском колледже во время уроков случилось короткое замыкание
«Она отпрыгнула и пошла»: водитель, скрывшийся с места ДТП в Угличе, не понял, что сбил ребенка
Лже-медики запугали пенсионерку из Ярославской области страшной болезнью и прописали дорогое лечение
Нападала на хозяев: в Рыбинске домашняя собака заразилась бешенством
Спаслись на вышке: в Ярославской области спустя сутки нашли заблудившихся грибников
В Ярославской области ищут водителя, сбившего 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
«Локомотив» берет реванш в Минске
Мужчину, который по телефону заминировал три здания в Ярославле, осудят
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы