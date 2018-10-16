В Ярославской области задержан серийный похититель радиаторов отопления

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-16T11:19:42+03:00

Когда вор попался, ущерб уже перевалил за полсотни тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Безработный мужчина наворовал больше чем на 50 тысяч рублей

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Рыбинские полицейские задержали серийного похитителя, который терроризировал стройку на улице Солнечной. Отсюда пропадали радиаторы отопления. Ущерб перевалил уже за полсотни тысяч рублей, когда вор попался.

Похитителем тепла оказался местный 32-летний безработный. Его поймали с четырьмя радиаторами и выяснили, что на его счету уже было 15 батарей. Пойманный с поличным мужчина во всем признался.

Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается