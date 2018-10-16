В Ярославской области задержан серийный похититель радиаторов отопления
Безработный мужчина наворовал больше чем на 50 тысяч рублей
Когда вор попался, ущерб уже перевалил за полсотни тысяч рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Рыбинские полицейские задержали серийного похитителя, который терроризировал стройку на улице Солнечной. Отсюда пропадали радиаторы отопления. Ущерб перевалил уже за полсотни тысяч рублей, когда вор попался.
Похитителем тепла оказался местный 32-летний безработный. Его поймали с четырьмя радиаторами и выяснили, что на его счету уже было 15 батарей. Пойманный с поличным мужчина во всем признался.
Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается