2018-10-16T11:10:22+03:00
Общество

В Ярославле протестируют подсветку новой въездной стелы

Об этом написал и.о. мэра города Владимир Волков
Александр Клещев
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И.О. мэра Ярославля Владимир Волков озаботился освещением новой въезной стелы со стороны Московсковского проспекта. Он обсудил эту проблему с главным архитектором Ярославской области Михаилом Кудряшовым.

- Специалисты предложили несколько решений, в течение недели проведут тестирование и определят оптимальный вариант подсветки, - пишет Владимир Волков в «Фейсбуке».

Ярославцы тоже оценили масштаб проблемы.

- Самая важная проблема в городе. Слава богу, что скоро она решится, - иронизируют в комментариях пользователи.

Другие пришли к выводу, что как стелу не освещай - она все равно вышла безвкусной. Напомним, 10-метровый щит из стекла и бетона поставили в конце июня на въезде в город со стороны Москвы. Его создали по проекту Егора Збаранского - он победил в народном голосовании.

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