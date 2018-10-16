В центре Ярославля 28-летний наркоман сбил пенсионерку во дворе
На него завели уголовное дело
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Прокуратура передала в суд дело 28-летнего наркомана, который сбил пенсионерку в одном из центральных дворов Ярославля, сообщают в прокуратуре Ярославской области. Он управлял машиной под наркотиками.
- Двигаясь задним ходом на машине по дворовой территории дома № 3 по улице Победы Ярославля, житель Ростова в состоянии наркотического опьянения сбил пенсионерку, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.
В итоге мужчина может отправиться в тюрьму на четыре года. Напомним, под Рыбинском столкнулись «КамАЗ» и «Тойота» - пострадали женщина с ребенком.