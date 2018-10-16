2018-10-16T10:56:57+03:00
Происшествия

На трассе под Рыбинском столкнулись "КамАЗ" и "Тойота Раф 4". Пострадали женщина с ребенком

Пассажиры иномарка госпитализированы с травмами
Роман Рыжиков
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От удара иномарку искорежило до неузнаваемостиОт удара иномарку искорежило до неузнаваемостиФото: УМВД по Ярославской области
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В понедельник, 15 октября, в Ярославской области произошла серьезная авария. На трассе РыбинскЯрославль, недалеко от деревни Скородумово иномарка столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие.

ДТП случилось около 17 часов. Дорогу на ремонтируемом участке не поделили «Камаз» и «Тойота Раф 4». По предварительной информации 23-летний водитель грузовика в момент аварии разворачивался. В иномарке пострадали 38-летняя женщина и двухгодовалая девочка. Они с травмами доставлены в больницу. 42-летний водитель «Тойоты» нуждается в амбулаторном лечении.

На месте работали спасатели, скорая и инспекторы ДПС. Сотрудники полиции проводят проверку

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