На трассе под Рыбинском столкнулись "КамАЗ" и "Тойота Раф 4". Пострадали женщина с ребенком

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-16T10:56:57+03:00

От удара иномарку искорежило до неузнаваемости Фото: УМВД по Ярославской области

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В понедельник, 15 октября, в Ярославской области произошла серьезная авария. На трассе Рыбинск – Ярославль, недалеко от деревни Скородумово иномарка столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие.

ДТП случилось около 17 часов. Дорогу на ремонтируемом участке не поделили «Камаз» и «Тойота Раф 4». По предварительной информации 23-летний водитель грузовика в момент аварии разворачивался. В иномарке пострадали 38-летняя женщина и двухгодовалая девочка. Они с травмами доставлены в больницу. 42-летний водитель «Тойоты» нуждается в амбулаторном лечении.

На месте работали спасатели, скорая и инспекторы ДПС. Сотрудники полиции проводят проверку