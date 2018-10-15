Безработный житель Рыбинска систематически воровал батареи из строящегося дома

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-15T18:00:40+03:00

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В Рыбинске полиция поймала мужчину, который воровал батареи из строящегося дома. Им оказался 32-летний безработный местный житель. Мужчина вскрыл дверь и украл 15 батарей, предназначенных для отопления. Сумма ущерба тогда составила более 51 тысячи рублей.

- Некоторое время спустя при попытке совершения повторной кражи еще четырех радиаторов, мужчина был задержан. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению, ранее заявленной кражи, - сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Рыбинское».

Мужчина полностью признал свою вину. По факту преступлений заведены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается.