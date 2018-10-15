В Ярославле изменится расписание движения автобуса №41А

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-15T17:13:48+03:00

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В Ярославле с 22 октября время движения изменит автобус, двигающийся по маршруту №41А «ТРК «Ярославский Вернисаж» - поселок Куйбышева». Теперь, в будние дни , последний рейс от остановки «ТРК «Ярославский Вернисаж» отправится пол одиннадцатого. Последний автобус от остановки «Поселок Куйбышева» можно будет застать в 22 часа 49 минут.

- Окончание движения автобусов в выходные дни от остановочного пункта «ТРК «Ярославский Вернисаж» будет осуществляться в 22 часа 15 минут, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также, в мэрии призвали ярославцев учесть изменения в расписании автобуса. И посоветовали заранее планировать свои поездки.