2018-10-15T17:13:48+03:00
Общество

В Ярославле изменится расписание движения автобуса №41А

Изменения вступят в силу с 22 октября
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле с 22 октября время движения изменит автобус, двигающийся по маршруту №41А «ТРК «Ярославский Вернисаж» - поселок Куйбышева». Теперь, в будние дни , последний рейс от остановки «ТРК «Ярославский Вернисаж» отправится пол одиннадцатого. Последний автобус от остановки «Поселок Куйбышева» можно будет застать в 22 часа 49 минут.

- Окончание движения автобусов в выходные дни от остановочного пункта «ТРК «Ярославский Вернисаж» будет осуществляться в 22 часа 15 минут, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также, в мэрии призвали ярославцев учесть изменения в расписании автобуса. И посоветовали заранее планировать свои поездки.

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