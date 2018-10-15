В Рыбинске из-за аварии на сетях в 460 домах отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-15T16:09:25+03:00

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В Рыбинске из-за аварии на водопроводной линии по улице Водосточной 16 октября отключат воду в 460 домах. Ремонт продлится с девяти часов утра вплоть до полного окончания работ. Стоит отметить, что помимо жилых домов в списке на отключение холодной воды числятся школы с больницами и несколько детских садов. Так, воду отключат в инфекционной больнице, больнице имени Пирогова и поликлинике на улице Горького.

- Водоснабжение будет отключено в микрорайонах Копаево и Кировском, в поселке Ермаково. Воды не будет и на улицах Чебышева, Зелинского, Гастелло, Крамского, Буксирная, Коминтерна, Семеновская, Ошурковская, Механизации, Фасадная, Сурикова, 3-я Осиповская, Нобелевская, Нефтяников, - сообщили в администрации Рыбинска. – Воду отключат в военной части и на заводе военной базы.

Без холодной воды на время работ останутся также дома дома № 64, 66, 68, 70, 82а, 76, 51, 53, 55 , 78, 80, 80а, 82, 59,57, 63а , 84, 86, 88, 90, 71, 61, 63 , 67 , 103, 54, 56, 62а, 62, 64, 16, 3 по улице Максима Горького, дома № 57, 66; 66а, 56, 53, 55, 55а, 55б на улице Куйбышева. На проспекте Генерала Батова воду отключат в домах № 29, 35. На улице Расплетина - в домах № 53 ,47 37, 22. В домах №7, 5а, 6, 1, 3, 36 по улице Полевая, а также в домах № 6, 8, 10, 12, 11, 11а, 9 на улице Блюхера. С неудобствами столкнутся жители домов № 22а ,20, 2, 4,3 на улице Ухтомского, жильцы домов №49 и 48 по улице Рабочая и жители дома №7 по улице Луговая.