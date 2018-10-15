Спасатели помогли девушке из Ярославля снять кольцо из суперпрочной медицинской стали

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-15T15:45:13+03:00

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На необычный вызов пришлось выехать спасателям Центра гражданской защиты Ярославля в воскресенье, 14 октября. Помощь понадобилась 15-летней девушке, которая не могла снять с пальца подаренное ей кольцо. Спустя буквально 40 минут после того, как она надела украшение, алец покраснел и опух. Пострадавшая обратилась в травмпункт, но врачи оказались бессильны.

- Кольцо было сделано из медицинской стали, стойкой к деформациям и внешним воздействиям. Спастелям пришлось попробовать весь имеющийся арсенал инструментов, чтобы освободить палец, - рассказали в ЦГЗ Ярославля.

В итоге через 15 минут кольцо сняли. Спасатели и врачи посоветовали девушке приложить к пальцу холод и больше не надевать таких тесных украшений.

Напомним, на прошлой неделе спасатели ЦГЗ Ярославля помогли собаке, провалившейся в колодец.