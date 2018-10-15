«Хартия» поставила в Брагино новые контейнеры для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-15T15:33:13+03:00

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«Хартия» поставила в Брагино десять новых оранжевых контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщают в правительстве Ярославской области. Теперь их в общей сложности 35.

- Отмечу, что ни один из установленных контейнеров не пострадал от рук вандалов, – сказал представитель компании Алексей Бишанов. – Люди быстро адаптировались к новой системе сбора мусора и используют специальные контейнеры для перерабатываемых фракций.

В этих контейнерах раздельно собирают стекло, пластик, бумагу и картон. До конца октября их будет в общей сложности 50. Вслед за Ярославлем контейнеры начнут ставить в Брейтовском районе, а затем по всей области.