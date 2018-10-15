На пепелище сгоревшего дома в Ярославской области нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-15T13:19:58+03:00

В Ярославской области при пожаре погиб 58-летний мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Ярославской области при пожаре в частном деревянном доме погиб 58-летний мужчина – хозяин жилища. ЧП произошло вечером 13 октября в деревне Пыполово Гаврилов-Ямского района.

- В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следователи рассматривают неисправность печного оборудования, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Сейчас по факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в лесу под Ярославлем грибник самодельным копьем забил оленя.