В лесу под Ярославлем грибник самодельным копьем убил благородного оленя

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-15T13:03:33+03:00

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В Ярославской области мужчина незаконно убил в лесу благородного оленя. О преступлении стало известно, когда машину злоумышленника для проверки остановили сотрудники ГИБДД. В багажнике они обнаружили расчлененную тушу животного.

- Мужчина пояснил полицейским, что пошел в лес за грибами и увидел оленя с поврежденной ногой. Мужчина решил его забить. Он изготовил из дерева подобие копья, забил животное, - прокомментировали в УМВД России по Ярослаской области.

Нарушителем оказался житель Ростовского района. Сумму нанесенного им природе ущерба оценили в 320 тысяч рублей. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Незаконная охота», идет расследование. По закону, мужчине грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Ярославле оставленная в машине такса сигналила хозяину, пока тот не вернулся.