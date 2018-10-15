В Ярославле оставленная в машине такса громко сигналила, чтобы хозяин вернулся

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-15T12:37:48+03:00

Такса жала на клаксон, пока не вернулся ее хозяин. Фото:стоп-кадр с видео.

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Настоящий переполох случился в минувшее воскресенье, 14 сентября, у церкви Петра и Павла в Ярославле. Прихожан напугал практически беспрерывный сигнал клаксона припарковавшейся белой «копейки»

- Был большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Мы, по традиции, поехали в храм Петра и Павла и увидели такую картину: дедушка лет 80-ти на «копейке» припарковался возле храма и пошёл поставить свечку, оставив в машине свою таксу. Таксе-таксисту, как ее мы сами и прозвали, не понравилось отсутсвие хозяина, и она решила перейти к действиям. Сначала все вокруг недоумевали, кто же так нагло сигналит, да ещё и около храма. Подойдя к машине, увидели собаку, которая таким образом призывала хозяина вернуться, - рассказал ярославец Артем Ушаков.

Через некоторое время хозяин пса вышел, и, узнав, что произошло, извинился перед прохожими за неудобство.

Напомним, на видео попало, как голуби в Рыбинске переходят дорогу по пешеходному переходу.