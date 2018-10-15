В Рыбинске больше 400 домов останутся без холодной воды из-за аварии

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-15T10:11:13+03:00

Об этом сообщают в городской администрации

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В Рыбинске 460 домов отключат от холодной воды, сообщают в городской администрации. Причина - авария на трубах в района дома 3 на улице Восточной в Южном районе города.

- Отключение произойдет 16 октября с 9:00 и до окончания работ, - сообщают власти Рыбинска.

Список адресов, где во вторник не будет :

В микрорайонах Копаево и Кировский под отключение попадают 100 многоквартирных домов и 285 частных. В поселке Ермаково — 12 многоквартирных домов и 10 частных домов:

Ул. Чебышева, Зелинского, Гастелло, Крамского, Буксирная, Коминтерна, Семеновская, Ошурковская, Механизации, Фасадная, Сурикова, 3-я Осиповская, Нобелевская, Нефтяников.

В микрорайоне Полиграф без воды на время работ останутся:

- ул. М. Горького, дома № 64, 66, 68, 70, 82а , 76, 51, 53, 55 , 78, 80, 80а, 82, 59,57, 63а , 84, 86, 88, 90, 71, 61 (ТСЖ «Звезда»), 63 , 67 , 103, 54 (инфекционная больница), 56, 62а, 52 (больница им. Пирогова), 58 (поликлиника), 60, 62, 64, 16, 3.

- ул. Куйбышева, дома № 57, 66;66а,56,53,55,55а,55б.

- пр. Генерала Батова, дома № 27 (д/с №32 корпус 1 и 2), 29, 35.

- Завод военной базы и военная часть.

- ул. Расплетина, дома № 53 ,47 (колледж),37 (музыкальная школа),22.

- ул. Полевая, дома №7 , 5а,6,1,3 ,36.

- ул. Блюхера, дома № 6,8,10,12 ,11,11а (д/с),9.

- ул. Ухтомского, дома № 22а ,20,2,4 ,3.

-ул. Рабочая, дома № 49, 48.

- ул. Луговая, дом 7.