«Локомотив» продолжил свою победную выездную серию, обыграв «Динамо»

14 Окт. 21:18 2018-10-14T21:18:36+03:00

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В этом сезоне дела у москвичей пока складываются не лучшим образом и пока они даже не в числе восьми команд, попадающих в плейофф. Руководство клуба уже сменило главного тренера, а игроки мобилизуются, чтобы выполнить программу-минимум. Против таких команд играть особенно трудно, что и испытал «Локомотив» на себе.

Однако команда Дмитрия Квартальнова это испытание выдержала, не допустив ни единой пробоины в ворота Коновалова. Правда, на самой первой минуте наша защита сплоховала на синей линии. Но положение спас Коновалов, в итоге заработавший еще один «сухарь» в свою «копилку». Свои атаки ярославцам тоже не очень поначалу удавались вследствие жестких действий динамовских защитников. И все же в конце второго периода нашим ребятам удался гол в раздевалку. Алексеев виртуозно прокатил с шайбой из своей зоны до чужих ворот, но бросок его вратарь отбил. И тут как тут в нужном месте оказался Картаев – 1:0! В третьем периоде тот же Картаев опять оказался в самом нужном месте и угодившая в него шайба после броска Рафикова отскочила в сетку, реализовав «лишнего». Этот гол на какое-то время шокировал москвичей, за что были наказаны молодежным звеном «Локомотива» и добиванием шайбы Коваленко – 3:0.

Удержать счет ярославцам не составило труда. «Динамо» - «Локомотив» - 0:3(0:0;0:1;0:2)