2018-10-14T21:18:36+03:00
Спорт

«Локомотив» продолжил свою победную выездную серию, обыграв «Динамо»

Еще один сухой матч на счету Ивана Коновалова
Семен Петухов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом сезоне дела у москвичей пока складываются не лучшим образом и пока они даже не в числе восьми команд, попадающих в плейофф. Руководство клуба уже сменило главного тренера, а игроки мобилизуются, чтобы выполнить программу-минимум. Против таких команд играть особенно трудно, что и испытал «Локомотив» на себе.

Однако команда Дмитрия Квартальнова это испытание выдержала, не допустив ни единой пробоины в ворота Коновалова. Правда, на самой первой минуте наша защита сплоховала на синей линии. Но положение спас Коновалов, в итоге заработавший еще один «сухарь» в свою «копилку». Свои атаки ярославцам тоже не очень поначалу удавались вследствие жестких действий динамовских защитников. И все же в конце второго периода нашим ребятам удался гол в раздевалку. Алексеев виртуозно прокатил с шайбой из своей зоны до чужих ворот, но бросок его вратарь отбил. И тут как тут в нужном месте оказался Картаев – 1:0! В третьем периоде тот же Картаев опять оказался в самом нужном месте и угодившая в него шайба после броска Рафикова отскочила в сетку, реализовав «лишнего». Этот гол на какое-то время шокировал москвичей, за что были наказаны молодежным звеном «Локомотива» и добиванием шайбы Коваленко – 3:0.

Удержать счет ярославцам не составило труда. «Динамо» - «Локомотив» - 0:3(0:0;0:1;0:2)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Буревестник» с победой перелетел через «Купол»
В пруд Карякинского парка в Рыбинске выпустили рыб
В Ростове посреди дороги перевернулась фура
В Ярославле из ТЦ «Яркий» эвакуировали людей
В Ярославле две мошенницы обокрали пенсионерку: приметы преступниц
Новый «Ярославич» дал бой матерому сопернику
«Шинник» победой открыл статистику игр против «Чертаново»
Ушедшую за лапником бабушку нашли мертвой под Ярославлем
В рыбинском колледже во время уроков случилось короткое замыкание
«Она отпрыгнула и пошла»: водитель, скрывшийся с места ДТП в Угличе, не понял, что сбил ребенка
Лже-медики запугали пенсионерку из Ярославской области страшной болезнью и прописали дорогое лечение
Нападала на хозяев: в Рыбинске домашняя собака заразилась бешенством
Спаслись на вышке: в Ярославской области спустя сутки нашли заблудившихся грибников
В Ярославской области ищут водителя, сбившего 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
«Локомотив» берет реванш в Минске
Мужчину, который по телефону заминировал три здания в Ярославле, осудят