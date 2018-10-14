2018-10-14T18:30:09+03:00
Спорт

«Буревестник» с победой перелетел через «Купол»

Ярославцы выиграли кубковый матч в Ижевске
Виктор ПОЛЯК
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По воле календаря «Буревестник» почти весь октябрь будет играть на выезде. В воскресенье таким выездным матчем стал поединок в Ижевске с клубом «Купол-Родники». Однако никаких «домашних стен» для хозяев поля не наблюдалось. Лишь самые первые секунды подопечные Михаила Терехова как-то неспешно провели и пришли в себя уже при счете на табло – 6:0 не в нашу пользу.

Вот тогда и начала работать «дальняя артиллерия» ярославцев, которая в двух предыдущих играх не очень себя проявляла. Но в Ижевске у ярославцев пошел, как говорится, кладос. В итоге «Буревестник» набросал хозяевам 12 «трюльников» с высоким процентом точности. Особенно классно получалось у Агеева, который 18 из 20 своих очков набрал из-за дуги. Но не только бросками из-за дуги ярославцы блистали на паркете в Ижевске. Отменно отработали наши «большие» Черныш и Белов, отличаясь и данками. И великолепные комбинации показали ярославцы зрителям, которым уже к большому перерыву стало ясно, что сегодня у Ижевска день пролета мимо Кубка России, хотя штрафные хозяева пробивали точнее гостей. Тем не менее, «Буревестник» гордо перелетел через «Купол» с оглушительным преимуществом в 33 очка.

«Купол-Родники»(Ижевск) - «Буревестник» - 59 : 92 (17:21, 8:22, 19:26, 15:23).

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