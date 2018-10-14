2018-10-14T17:40:40+03:00
Общество

В пруд Карякинского парка в Рыбинске выпустили рыб

Глава города Денис Добряков попросил людей здесь не рыбачить
Александр Клещев
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Караси, белые амуры, лини, кометы и толстолобики должны очистить воду от зелени, батонов и булок, которые рыбинцы сюда крошат.Караси, белые амуры, лини, кометы и толстолобики должны очистить воду от зелени, батонов и булок, которые рыбинцы сюда крошат.Фото: Администрация Рыбинска
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В пруд, который находится в Карякинском парке, выпустили рыб, сообщают в администрации Рыбинска. Караси, белые амуры, лини, кометы и толстолобики должны очистить воду от зелени, батонов и булок, которые рыбинцы сюда крошат.

- Через неделю запустим еще карпов кои, которые живут до 160 лет, - сказал первый заместитель мэра Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Весной привезем вьюнов, которые питаются донными отложениями, горных карасей, которые могут, как лягушки, замерзать. Всего рассматриваем около 15 пород рыб.

Воду в пруду будут обновлять за счет притока из скважины. В свою очередь глава города Денис Добряков попросил рыбинцев в пруду не рыбачить.

- Я сам рыбак и люблю посидеть с удочкой, но в Карякинском парке это недопустимо. Эта рыба предназначена для чистки водоема, а не для ловли. Призываю жителей даже не предпринимать попыток, а прошу помочь сохранить то, что уже сделано в парке, - сказал он.

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