В Ростове посреди дороги перевернулась фура
Водитель не справился с управлением
30-летний мужчина не справился с управлением.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области на трассе М-8 перевернулась фура «Мерседес», сообщают в региональном управлении МЧС. Это случилось сегодня, 14 октября, около десяти утра в Ростове Великом на улице Коммунаров.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, в аварии пострадал водитель грузовика. 30-летний мужчина не справился с управлением. Фура выехала на встречную полосу и перевернулась на обочину.
Сейчас информация о ДТП уточняется. Напомним, сегодня эвакуировали ТЦ «Яркий» в Заволжском районе Ярославля. Там задымила техника в служебных помещениях.