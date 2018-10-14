В Ростове посреди дороги перевернулась фура

14 Окт. 16:19 2018-10-14T16:19:35+03:00

30-летний мужчина не справился с управлением. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Ярославской области на трассе М-8 перевернулась фура «Мерседес», сообщают в региональном управлении МЧС. Это случилось сегодня, 14 октября, около десяти утра в Ростове Великом на улице Коммунаров.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, в аварии пострадал водитель грузовика. 30-летний мужчина не справился с управлением. Фура выехала на встречную полосу и перевернулась на обочину.

Сейчас информация о ДТП уточняется. Напомним, сегодня эвакуировали ТЦ «Яркий» в Заволжском районе Ярославля. Там задымила техника в служебных помещениях.