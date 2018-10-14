В Ярославле из ТЦ «Яркий» эвакуировали людей
Там случился пожар
К ТЦ приехало несколько пожарных машин.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Сегодня, 14 октября, около полудня, сработала пожарная сигнализация в ТЦ «Яркий» в Заволжском районе Ярославля. Людей эвакуировали до прибытия пожарных. Но ничего серьезного не случилось.
- В одном из служебных помещений торгового центра загорелось масло во фритюрнице, - сообщают управлении МЧС по Ярославской области. - Персонал до приезда пожарных ликвидировал возгорание..
Сейчас людей пустили обратно в тороговый центр. Напомним, накануне, 13 октября, эвакуировали из-за пожара учащихся Рыбинского авиационного колледжа.