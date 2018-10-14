2018-10-14T13:52:12+03:00
Происшествия

В Ярославле из ТЦ «Яркий» эвакуировали людей

Там случился пожар
Александр Клещев
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К ТЦ приехало несколько пожарных машин.К ТЦ приехало несколько пожарных машин.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Сегодня, 14 октября, около полудня, сработала пожарная сигнализация в ТЦ «Яркий» в Заволжском районе Ярославля. Людей эвакуировали до прибытия пожарных. Но ничего серьезного не случилось.

- В одном из служебных помещений торгового центра загорелось масло во фритюрнице, - сообщают управлении МЧС по Ярославской области. - Персонал до приезда пожарных ликвидировал возгорание..

Сейчас людей пустили обратно в тороговый центр. Напомним, накануне, 13 октября, эвакуировали из-за пожара учащихся Рыбинского авиационного колледжа.

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