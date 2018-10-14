В Ярославле две мошенницы обокрали пенсионерку: приметы преступниц

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-14T11:29:23+03:00

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В Ярославле две женщины обокрали пенсионерку, сообщают в УМВД по Ярославской области. У 81-летней бабушки, которая живет в Брагино, вынесли из квартиы 90 тысяч рублей.

- Мошенницы представились соцработницами, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Одной женщине на вид около 30 лет. Ее рост - около 160 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности. Другой на вид около 35 лет, плотного телосложения, славянской внешности.

Напомним, на днях за один день у ярославских пенсионеров украли полтора миллиона рублей.