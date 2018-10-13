Новый «Ярославич» дал бой матерому сопернику

13 Окт. 21:41 2018-10-13T21:41:22+03:00

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Минувшее межсезонье основательно перекроило состав ярославской команды, в которой с прошлого сезона осталось всего три игрока (Пискарев, Мигел и Соколов) и старший тренер Сергей Доперт. Правда, в команду вернулся свой воспитанник Плужников и пришел новый главный тренер Юрий Филиппов. Фактически на площадку «Атланта» в субботу вышел новый «Ярославич».

Понятно, что команде за летние месяцы вряд ли удалось бы добиться хорошей сыгранности. Потому не удивительно, что «Ярославич» играл со срывами. Особенно было это досадно в первой партии, когда «Ярославич» со счета 6:7 снялись только после шести проигранных мячей. Можно сказать, что партию доиграли кое-как. Тем отраднее было начало второго сета с подач Пискарева – 4:0! Конечно, запаса прочности против «Зенита», пусть даже питерского, этого маловато, но гостей ярославцы потрепали изрядно, а затем изрядно потерзали в третьем сете. По ходу сета «Ярославич» доводил свой перевес до семи очков. И жаль, что молодые наши игроки еще не набрали класса, позволяющего довести перевес до победы в напряженных концовках. Однако действия всей команды, как в атаке, так и в защите ( у нас ведь Соколов либеро!), а так же новой нашей «связки» Воропаева очень даже дают основания для оптимизма в следующих играх. Ярославцы прибавляли в игре от сета к сету.

"Ярославич" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:3 (15:25, 20:25, 27:29).