«Шинник» победой открыл статистику игр против «Чертаново»

13 Окт. 21:09 2018-10-13T21:41:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед в истории матчем ярославцев с «Чертаново» оба клуба имели равные очковые показатели в таблице, поэтому результат должен был определить – кто сильнее. Первые минуты прошли в острой борьбе, в основном, в центре поля, но так было недолго. Дальний удар Самойлова вратарь москвичей неуклюже парировал и на добивание коршуном бросился Самодин. Защитник чудом снял мяч с его ноги в метре от штанги. Эпизод всколыхнул активность хозяев и им удалось создать пару моментов, которые нейтрализовал Яшин. Причем, на 33-й минуте форвард хозяев жестоко врезался в Яшина, накрывшего мяч на земле. Удар пришелся в голову, врачам потребовалось почти 5 минут, чтобы вернуть вратаря в строй, но злостный нарушитель отделался только «горчичником». Но команда хозяев этим не отделалась.

На 52-й минуте ярославцам подфартило, когда Самойлов в штрафной гостей хитро пробрасывал себе мяч на ход, но защитник не менее хитро и не явно пытался рукой помешать. Но судья был рядом и все разглядел. После привычных споров мяч с «точки» четко пробил Камилов, отличившись во второй игре подряд. Удержать перевес в счете до финального свистка для подопечных Побегалова не составило особого труда, что принесло «Шиннику» заслуженные три очка и 7-ю позицию в таблице.

«Чертаново» - «Шинник» - 0:1(0:0).