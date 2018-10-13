Ушедшую за лапником бабушку нашли мертвой под Ярославлем
Пожилая женщина пропала три недели назад
Фото: "Центр-спас".
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Под Ярославлем в лесу нашли пропавшую три недели назад 83-летнюю Тамару Румянцеву. К сожалению, женщина оказалась мертва. Пенсионерка ушла из дачного товарищества СНТ «Энергетик-2», которое находится в Ярославском районе, 25 сентября. С собой она взяла топор и два мешка - для лапника. После этого на связь с родными она не выходила.
Женщину искала полиция и волонтеры поисковой группы «Центр-спас».
Есть данные, что нашли женщину нашли в водоеме. Что с ней произошло, должны теперь разобраться правоохранители.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей.