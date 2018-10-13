2018-10-13T19:24:38+03:00
Происшествия

В рыбинском колледже во время уроков случилось короткое замыкание

Учеников в спешном порядке вывели на улицу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пожар в авиационно колледже. Фото: группа "Подслушано в Рыбинске" в сети "ВКонтакте".Пожар в авиационно колледже. Фото: группа "Подслушано в Рыбинске" в сети "ВКонтакте".
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В субботу, 13 октября, в рыбинском Авиационном колледже случилось ЧП. Около 9 часов утра в одной из аудиторий вспыхнула лампа под потолком.

- Я находился в аудитории под той самой лампой. С самого начала пары она мигала и «шумела». В середине второй части пары, видимо, произошло короткое замыкание - лампа лопнула и загорелась., - рассказал «КП-Ярославль» учащийся колледжа Александр Селихов.

После этого всех ребят спешно вывели на улицу, а к коллежду подъехали пожарные. ЧП быстро устранили. К счастью никтро не пострадал.

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