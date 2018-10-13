«Она отпрыгнула и пошла»: водитель, скрывшийся с места ДТП в Угличе, не понял, что сбил ребенка

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-13T16:00:45+03:00

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Полиция нашла водителя , который днем 12 октября на Рыбинском шоссе в Угличе Ярославской области сбил 11-летнюю девочку. Известно, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. ВАЗ-2115 наехал на малышку и скрылся с места ДТП. Ребенка доставили в больницу.

- Нарушителем оказался 61-летний мужчина - местный житель, который ранее к административной ответственности не привлекался, - прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является». По объяснениям мужчины, он не понял, что сбил ребенка. Ему показалось, что девочка отпрыгнула и пошла дальше. Сейчас по факту ДТП продолжается проверка.