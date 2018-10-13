2018-10-13T16:00:45+03:00
Происшествия

«Она отпрыгнула и пошла»: водитель, скрывшийся с места ДТП в Угличе, не понял, что сбил ребенка

Полиция Ярославской области поймала шофера, который наехал на 11-летнюю девочку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Полиция нашла водителя, сбившего девочку в Угличе Ярославской области.Полиция нашла водителя, сбившего девочку в Угличе Ярославской области.Фото: Артем Килькин
Изменить размер текста:

Полиция нашла водителя , который днем 12 октября на Рыбинском шоссе в Угличе Ярославской области сбил 11-летнюю девочку. Известно, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. ВАЗ-2115 наехал на малышку и скрылся с места ДТП. Ребенка доставили в больницу.

- Нарушителем оказался 61-летний мужчина - местный житель, который ранее к административной ответственности не привлекался, - прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является». По объяснениям мужчины, он не понял, что сбил ребенка. Ему показалось, что девочка отпрыгнула и пошла дальше. Сейчас по факту ДТП продолжается проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лже-медики запугали пенсионерку из Ярославской области страшной болезнью и прописали дорогое лечение
Нападала на хозяев: в Рыбинске домашняя собака заразилась бешенством
Спаслись на вышке: в Ярославской области спустя сутки нашли заблудившихся грибников
В Ярославской области ищут водителя, сбившего 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
«Локомотив» берет реванш в Минске
Мужчину, который по телефону заминировал три здания в Ярославле, осудят
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили