2018-10-13T13:02:49+03:00
Происшествия

Лже-медики запугали пенсионерку из Ярославской области страшной болезнью и прописали дорогое лечение

Пожилая женщина заплатила за лекарства 160 тысяч рублей, но так и не получила их
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мошенники убедили жительницу Ярославской области, что она серьезно больна и нуждается в медикаментах за 160 тысяч рублей.Мошенники убедили жительницу Ярославской области, что она серьезно больна и нуждается в медикаментах за 160 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пожилая жительница Угличского района Ярославской области лишилась 160 тысяч рублей после общения с лже-медиками. Мошенники сами позвонили пенсионерке по телефону и убедили ее, что она серьезно больна. Сослались на результаты анализов, которые женщина недавно сдавала в больнице.

- Неизвестные убедили пенсионерку оплатить предложенные медикаменты и перевести на указанные ими счета 160 тысяч рублей. После перевода денег телефонные номера, с которых звонили мошенники, стали не доступны. Лекарства женщина не получила, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас в полиции по этому факту завели уголовное дело. Идет расследование. Правоохранители предупредили ярославцев, что такие звонки могут поступить и другим жителям области, и призвали проявлять благоразумие и бдительность. А перед покупкой любых лекарств и медицинских аппаратов обязательно проконсультироваться с лечащим врачом и родственниками.

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