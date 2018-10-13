Нападала на хозяев: в Рыбинске домашняя собака заразилась бешенством

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-13T13:30:55+03:00

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В Рыбинске у домашней собаки обнарушили бешенство. Об этом сообщила администрация города.

- 11 октября вирус был выявлен у пса, который неоднократно демонстрировал агрессивное поведение и нападал на хозяев. Животное было умерщвлено, а биологический материал направлен на анализ, который и подтвердил наличие бешенства, - рассказал главный ветеринарный врач Рыбинского района Александр Цимбал.

Сейчас определена зона, ограниченная домами №1, 3, 5 по ул. Моторостроителей, № 2а по ул. Кустова, № 27 по ул. Вокзальной, где проводится профилактика - дератизация подвалов, бесплатная выездная вакцинация домашних животных. Она будет проводиться 14 октября с 10 до 11 часов у дома №3 по улице Моторостроителей. Также вакцинация организована на ул. Коммунистов, 6 Б. по субботам и воскресеньям с 8 до 12 часов. Здесь же ежедневно с 8 до 19 часов можно обратиться с подозрениями на бешенство у питомца.