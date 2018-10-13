2018-10-13T11:51:09+03:00
Происшествия

Спаслись на вышке: в Ярославской области спустя сутки нашли заблудившихся грибников

Происшествие случилось в Некрасовском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области спасли грибников.В Ярославской области спасли грибников.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Некрасовском районе Ярославской области нашли двух заблудившихся грибников. 54-летний мужчина и 52-летняя женщина пропали днем 11 октября.Они приехали из Ярославля и отправились в лес в сопровождееии местного знакомого. Только в лесу мужчина отстал от ярославцев. А когда вышел, с удивлением обнаружил, что автомобиль, на котором приехали его знакомые по-прежнему стоит на месте, а хозяев нет. Он позвонил в полицию.

- В поиске пропавших участвовало более 20 человек. Сотовый телефон, который находился у заблудившихся разрядился, связаться с ними было невозможно, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

В итоге спустя сутки участковый вместе с егерем нашли мужчину и женщину. Заблудившиеся рассказали, что долго блуждали в лесу, наткнулись на охотничью вышку и решили сидеть на ней до того момента, пока их не найдут. Спасатели вывели грибников из леса. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

При этом в полиции напоминили: идти в лес модно лишь в том, случае, если вы уверены, что сможете отыскать дорогу обратно; обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, лекарства, спички, воду и компас; надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Если заблудились, звоните по номеру 102.

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