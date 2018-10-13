В Ярославской области ищут водителя, сбившего 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-13T10:37:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области ищут водителя, сбившего на зебре 11-летнюю на пешеходном переходе без светофора. ДТП произошло в пятницу, 12 октября, около 14 часов у дома №3 на Рыбинском шоссе Углича.

По предварительной информации, на ребенка наехал ВАЗ-2115. При этом водитель не остановился, а уехал с места аварии.

- Девочка-пешеход госпитализирована, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Всех, кто может помочь в установлении водителя и его поиске, Госавтоинспекция просит позвонить по телефону 8(4852) 30-10-10.

Напомним, в Ярославле у торгового центра «Рио» 12 октября машина сбила двух детей. Кроме того, в этот же день автомобиль наехал на 13-летнего мальчика в Брагино. Данный водитель с места ДТП тоже скрылся.