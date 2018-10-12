«Локомотив» берет реванш в Минске

12 Окт. 22:27 2018-10-12T22:28:03+03:00

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Выезд «Локомотива», победно начавшийся в Питере, за первый период игры в Минске вызвал тревогу за результат. Мало того, что минчане ухитрились месяц назад выиграть в Ярославле, так они и у себя дома открыли счет. Причем, в ситуации не лучшей, только что отбившись в меньшинстве. Но наши провалились в зоне атаки и допустили ответ «три в один».

Игра в неравных составах явно мешала нашим. Что в большинстве, что в меньшинстве. Хотя не пропускали, но ничего особо из огромного перевеса не извлекли. Лишь в третьем периоде удалось, когда Контиола довел перевес в счете до шикарного – 5:1. Нашим лучше было в равных составах. За какие-то 70 секунд наши во втором периоде мощным прессингом перевернули счет на табло в свою пользу. Сначала Картаев с «пятака» и с подачи Апалькова из-за ворот – 1:1, а затем Рафиков завершил натиск точным броском. Попытки минчан отыграться оборвались в середине матча матч-штрафом у хозяев. Правда, это лишь сбили атаки ярославцев. Но все же Локтионов на 46-1 минуте ловко подставил клюшку – 3:1. А уж выход Алексеева «один в ноль» и гол фатально привели к удалению у минчан, оспоривших на просмотр офсайда. Такого не было, потому две минуты штрафа. Но утешением минчанам стала еще одна шайба в ворота Коновалова

«Динамо»(Минск) – «Локомотив» - 2:5(1:0;0:2;1:3)