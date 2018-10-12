Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Об этом сообщают в прокуратуре Ярославской области
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Житель Рыбинска получил два года тюрьмы за кражу детской коляски, сообщают в прокуратуре Ярославской области. По словам 29-летнего мужчины, он украл ее для своей знакомой.
- Потерпевшая пришла в больницу с маленькими детьми и оставила коляску у входа, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Мужчина украл ее вместе с игрушками. Общий ущерб - 13 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли его по записям камер видеонаблюдения.
Рыбинец пытался обжаловать приговор Ярославского областного суда - он говорил про свое плохое здоровье и сложную ситуацию в жизни. Но его доводы оставили без внимания.