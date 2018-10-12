2018-10-12T16:54:56+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы

Об этом сообщают в прокуратуре Ярославской области
Александр Клещев
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Житель Рыбинска получил два года тюрьмы за кражу детской коляски, сообщают в прокуратуре Ярославской области. По словам 29-летнего мужчины, он украл ее для своей знакомой.

- Потерпевшая пришла в больницу с маленькими детьми и оставила коляску у входа, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Мужчина украл ее вместе с игрушками. Общий ущерб - 13 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли его по записям камер видеонаблюдения.

Рыбинец пытался обжаловать приговор Ярославского областного суда - он говорил про свое плохое здоровье и сложную ситуацию в жизни. Но его доводы оставили без внимания.

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