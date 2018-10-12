Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-12T16:07:45+03:00

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Ярославец получил уголовное дело за то, что пнул судебного пристава и оттолкнул его, сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

- Злоумышленник нарушил процедуру прохождения через КПП в здании суда, проигнорировав законные требования представителя власти о необходимости предъявления паспорта в развернутом виде, - уточняют в пресс-службе ведомства. - После этого начался конфликт с сотрудником УФССП.

Заволжский районный суд дал 35-летнему мужчине два года условно и три года испытательного срока.