2018-10-12T16:02:04+03:00
Экономика

В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»

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Теперь товар, купленный на «Авито», можно получить в салонах связи по всей РоссииТеперь товар, купленный на «Авито», можно получить в салонах связи по всей России
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Компания «Ростелеком – Розничные системы» в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте частных объявлений «Авито», сообщает пресс-служба компании.

«Мы рады сотрудничеству с DPD – одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок. Теперь товар, купленный на «Авито», можно получить в наших салонах связи по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать в качестве предпочтительного способа доставки центр продаж и обслуживания "Ростелекома"», пояснила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

Добавим, что заказы из «Авито» в Ярославле можно получить по адресам: ул. Володарского, д. 28 и ул.Панина, 46. На месте можно проверить содержимое посылки.

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