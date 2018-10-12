2018-10-12T15:30:37+03:00
Общество

Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов

Опубликован рейтинг автономности регионов в 2017 году
Александр Клещев
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Чуть меньше половины госконтрактов Ярославской области уходят поставщикам за пределы региона. Об этом говорит рейтинг автономности регионов, который составил комитета гражданских инициатив «ГосЗатраты». Ярославская область занимает в нем 59 место из 84.

- Такое явление, как автономность регионов, характеризует то, насколько развита и как устроена экономика субъекта Федерации, а также то, насколько она «замкнута» с точки зрения распределения государственного заказа, - говорится в пояснении к рейтингу.

Около 52% контрактов в Ярославской области остаются местным поставщикам. Следом - московские компании. Их доля - 28%. Всего около двух процентов уходят в Санкт-Петербург. Остальные 17% - в другие регионы. Всего создатели рейтинга насчитали 30638 контрактов в области за год.

Рейтинг обобщает данные за период с 1 января до 31 декабря 2017 года. На первом месте по самостоятельности - Чеченская республика: здесь около 90% контрактов остаются в регионе. На последнем - Крым: здесь работают в основном поставщики из Санкт-Петербурга.

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