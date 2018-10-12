Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Чуть меньше половины госконтрактов Ярославской области уходят поставщикам за пределы региона. Об этом говорит рейтинг автономности регионов, который составил комитета гражданских инициатив «ГосЗатраты». Ярославская область занимает в нем 59 место из 84.
- Такое явление, как автономность регионов, характеризует то, насколько развита и как устроена экономика субъекта Федерации, а также то, насколько она «замкнута» с точки зрения распределения государственного заказа, - говорится в пояснении к рейтингу.
Около 52% контрактов в Ярославской области остаются местным поставщикам. Следом - московские компании. Их доля - 28%. Всего около двух процентов уходят в Санкт-Петербург. Остальные 17% - в другие регионы. Всего создатели рейтинга насчитали 30638 контрактов в области за год.
Рейтинг обобщает данные за период с 1 января до 31 декабря 2017 года. На первом месте по самостоятельности - Чеченская республика: здесь около 90% контрактов остаются в регионе. На последнем - Крым: здесь работают в основном поставщики из Санкт-Петербурга.