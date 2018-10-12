Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-12T14:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители частного сектора на проспекте Авиаторов в Ярославле совместно с активистами Общероссийского народного фронта в Ярославской области попросили у мэрии вернуть им пешеходный переход. Раньше около остановки «Улица Литейная» находилась зебра, но из-за масштабного ремонта проспекта ее убрали. Ближайшие переходы находятся в километре от этой остановки и многие люди, несмотря на опасность для жизни, перебегают проспект в неположенном месте.

- На наших глазах шестиполосную магистраль переходила женщина лет 80-и. Она

дошла до газона посередине дороги и остановилась, поскольку поток машин

был слишком интенсивный, - рассказал член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области Тарас Сидорин - Мы были вынуждены нарушить правила дорожного

движения и помочь пенсионерке, иначе неизвестно, чем бы все закончилось.

Кроме того, помимо частных домов, рядом с остановкой находится школа бокса. Спортсмены тоже привыкли пользоваться этим пешеходным переходом. На данный момент активисты отправили в мэрию письмо. В нем они спросили почему зебру убрали и возможно ли ее вернуть.