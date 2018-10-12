Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-12T14:03:07+03:00

При этом обещают, что здесь сохранится розничная торговля

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Власти Ярославля хотят продать рынок Ленинского района, больше известный в народе как Белинский рынок. Такое решение было озвучено на заседании балансовой комиссии. Причиной стали расчеты мэрии, по которым рынок выгоднее продать, чем содержать: прибыль от него составляет всего 300-400 тысяч рублей в год.

- Это решение было принято еще в августе при Владимире Слепцове. Была разработана дорожная карта работы в этом направлении. Сейчас идет проработка вопроса в департаменте имущественно-земельных отношений. После этого вопрос вынесут на обсуждение муниципалитета. Предполагается, что это произойдет на декабрьском заседании, - прокомментировал заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

Если решение о продаже рынка будет принято, то его сначала реорганизуют в акционерное общество, проведут оценку недвижимости и земли. После этого выставят на торги.

- При этом одним из условий продажи будет сохранение новым собственником на этой площадке именно розничной торговли, - добавил Торопов.

Предполагается, что продажа пройдет в следующем году. Все это время рынок будет функционировать в обычном режиме. Вырученные средства пополнят бюджет города.

Напомним, идея передать Белинский рынок в частные руки уже возникала несколько лет назад.