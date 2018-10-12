2018-10-12T13:24:10+03:00
Общество

Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть

Консервация продлится до конца зимы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Администрация Рыбинска.Фото: Администрация Рыбинска.
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Карякинский парк в Рыбинске, который находится на конечной стадии благоустройства, хотят закрыть на зиму. Это нужно для того, чтоб на территории парка прижились молодые растения и укрепился газон. Помимо этого, для пресечения распития алкогольных напитков и вандализма, зону отдыха оборудуют камерами видеонаблюдения, на территории появится круглосуточная охрана.

- Мы уже видим отношение некоторых людей к своему городу: на дорожках последствия от собак, за которыми не убирают хозяева, разбросанный мусор под деревьями, бутылки даже в недостроенном объекте. Более того, люди приходят с секаторами срезать побеги, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков. - Карякинский парк - наше общее достояние, и мы пытаемся вернуть ему былую красоту.

Добряков отметил, что подобное отношение к месту отдыха горожан будет строго пресекаться. Вандалам может грозить уголовное наказание.

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