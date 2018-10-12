Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-12T12:59:04+03:00

Предположительно, за рулем была женщина

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Во дворе дома №21 на улице Труфанова в Брагино «Нива» сбила 13-летнего мальчика, сообщают в УМВД по Ярославской области. Это произошло сегодня, 12 октября, около восьми утра.

- Предположительно за рулем автомобиля «Нива» белого цвета находилась женщина, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Автомобиль двигался в сторону кинотеатра «Победа».

Ребенка отпустили лечиться домой. Госавтоинспекция просит очевидцев и тех, кто может что-либо знать о водителе машины, звонить по телефону 30-10-10.

Напомним, раньше в Брагино сбили 12-летнюю девочку и ее трехлетнего брата.