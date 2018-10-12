Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-12T12:17:50+03:00

Об этом написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Твиттере

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Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга планируется на весну 2019 года. Об этом написал глава Роскосмоса Дмирий Рогозин в Твиттере.

- Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят, - говорится в сообщении.

Сейчас в Роскосмосе организовали государственную комиссию, которая расследует аварию на корабле «Союз МС-10». Изучаются телеметрические данные. При этом Дмитрий Рогозин отметил, что система аварийного спасения штатно.

Напомним, у «Союза» после старта с «Байконура» отказали двигатели второй ступени. Космоновты не пострадали. Они приземлились в казахстанской степи.

Кроме того, глава Рыбинска Денис Добряков запустил флешмоб в поддержку космонавта Алексея Овчинина.