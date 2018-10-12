2018-10-12T11:53:57+03:00
Происшествия

В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла

Преступник попался, когда грузил ворованное в машину
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла.В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Некрасовском районе Ярославской области с территории строительной компании попытались вывезти металлические конструкции. Причем, масштабы воровства поражают. Преступник подогнал к площадке машину и на тот момент, когда его заметили, уже успел загрузить в нее 600 килограммов металла.

- Участковым уполномоченным полиции пресечена попытка кражи, установлен подозреваемый. Им оказался 60-летний житель Ярославля, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Преступник признался в содеянном. Сказал, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома. На него завели уголовное дело, идет расследование.

В полиции напомнили, что, если вы стали пострадавшим или свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь за помощью в правоохранительные органы. В этом случае больше шансов найти и задержать преступника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили