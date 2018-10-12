В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-12T11:53:57+03:00

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В Некрасовском районе Ярославской области с территории строительной компании попытались вывезти металлические конструкции. Причем, масштабы воровства поражают. Преступник подогнал к площадке машину и на тот момент, когда его заметили, уже успел загрузить в нее 600 килограммов металла.

- Участковым уполномоченным полиции пресечена попытка кражи, установлен подозреваемый. Им оказался 60-летний житель Ярославля, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Преступник признался в содеянном. Сказал, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома. На него завели уголовное дело, идет расследование.

В полиции напомнили, что, если вы стали пострадавшим или свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь за помощью в правоохранительные органы. В этом случае больше шансов найти и задержать преступника.