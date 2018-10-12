В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-12T11:01:04+03:00

12-летняя девочка и ее трехгодовалый брат госпитализированы с травмами

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В четверг, 11 октября, на Тутаевском шоссе в Ярославле под колеса иномарки попали двое маленьких детей. ДТП произошло около 18 часов возле дома № 7.

12-летняя девочка и ее трехгодовалый брат переходили дорогу в неположенном месте. 58-летний мужчина за рулем «Хендай Санта Фе» не успел затормозить и наехал на них. Дети с травмами были госпитализированы. Известно, что водитель был трезвым.

Напомним, в сети появилось видео резонансного ДТП на Московском проспекте. На кадрах видно, что 14-летняя девочка, которая попала под колеса «Вольво», шла на красный свет, разговаривая по телефону.