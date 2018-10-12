В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-12T08:10:29+03:00

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Жуткие кадры резонансного ДТП, которое произошло в Ярославле 9 октября, попали в сеть. Напомним, на Московском проспекте водитель на иномарке сбил 14-летнюю девочку. На видео с уличной камеры наблюдения, которое выложила в интернете компания «Ярнет», видно как все произошло.

Оказалось, что девочка переходила дорогу на красный свет. Причем, шла не спеша и болтала по телефону. Перед ней пролетели две машины. Поняв, что на нее несется третья, девочка побежала, но не успела. От удара машины, она подлетела вверх и упала в нескольких метрах от перехода.

После аварии девочку с травмами увезли в больницу.