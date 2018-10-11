2018-10-12T09:17:09+03:00
Общество

Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников

В перечень выявленных объектов культурного наследия включены два флигеля усадьбы Вахрамеева, расположенные на улице Собинова в Ярославле
Дмитрий Козлов
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– Эти здания имеют историческую и архитектурную ценность, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Они являлись частью домовладения ансамбля усадьбы Вахрамеева, которая отнесена к категории региональных памятников архитектуры. В июле одно из этих зданий собственник попытался снести, но работы удалось остановить. Собственнику направлено предписание об устранении нарушений. До конца года он должен разработать проектную документацию и согласовать ее с органом охраны памятников. Также он обязан до 31 октября следующего года произвести работы по восстановлению здания в установленном законом порядке.

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