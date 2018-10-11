2018-10-11T20:01:02+03:00
Общество

В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек

Мужчина 1978 г.р. управляя автомобилем «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Киа»
Дмитрий Козлов
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В результате ДТП пассажирка «Киа» - женщина 1991 г.р. - от полученных травм скончалась на месте. Это произошло 1 августа на 3 км автодороги Шебунино-Красный Профинтерн в Ярославском районе. Было установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщило УМВД по Ярославской области, в ходе следствия были проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, собраны исчерпывающие доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Подсудимому грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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