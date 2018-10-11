В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили

11 Окт. 17:28 2018-10-11T17:28:42+03:00

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В Переславле состоялся суд над двумя мужчинами, которые угоняли автомобили. В середине июня 2018 года 22-летний и 29-летний приятели, будучи пьяными, увидели возле одного из домов по улице 50 лет Комсомола отечественный автомобиль с открытой дверью и решили покататься на нем. Владелец машины не успел среагировать на происшествие, подсудимые быстро скрылись.

- Спустя час, на Берендеевском переулке мужчины увидели автомашину ВАЗ-2112, в которой находился ее владелец. После чего они подошли к водителю и начали угрожать ему ножом,- сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Потерпевший испугался угроз и убежал, оставив ключи в замке зажигания. Злоумышленники сели в машину и уехали. По пути машина заглохла.

Чтоб скрыть преступление, молодые люди решили поджечь автомобиль. В результате машина сгорела до тла.

Суд приговорил 29-летнего преступника к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Его молодому напарнику, в силу смягчающих обстоятельств, дали пять лет и два месяца в колонии особого режима.