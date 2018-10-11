В Ярославле главный инспектор МВД России проведет прием граждан
Андрей Банщиков готов выслушать жалобы и предложения по вопросам деятельности органов внутренних дел региона
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В Ярославле главный инспектор МВД России проведет прием граждан. Полковник полиции Андрей Банщиков готов пообщаться с жителями 13 октября. С 9 часов в рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности УМВД России по Ярославской области Андрей Евгеньевич будет готов выслушать жалобы и предложения ярославцев по вопросам деятельности органов внутренних дел региона.
Приём жителей пройдет в Приемной УМВД России по Ярославской области по адресу: Ярославль, ул. Республиканская, д.23. Предварительно записаться на приём можно в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов по телефону 8(4852)20-11-99.