2018-10-11T15:56:30+03:00
Общество

Мэр Рыбинска Денис Добряков запустил флешмоб в поддержку космонавтра Алексея Овчинина

Овчинин не смогу улететь на МКС из-за аварии в двигателях корабля
Александр Клещев
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Денис Добряков / facebook.comДенис Добряков / facebook.com
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Мэр Рыбинска Денис Добряков запустил флешмоб в поддержку космонавтра Алексея Овичина. Напомним, сегодня, 11 октября, он не смог отправиться на МКС из-за аварии в двигателе корабля «Союз».

- Предлагаю поддержать нашего космонавта Алексея Овчинина! Как командир корабля он сегодня совершил ещё один героический поступок, выполнив аварийную посадку. Выкладывайте свои фотографии с хештегом #алексейовчининмыстобой

Рыбинск, присоединяйся! - написал глава Рыбинска на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг должны были отправиться на МКС. Запуск корабля проходил сегодня, 11 октября, с космодрома «Байконур». Из-за аварии экипаж в пилотируемом модуле вынужден был совершить посадку в казахстанских степях. Оба космонавта не получили никаких травм.

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