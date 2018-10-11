2018-10-11T15:39:20+03:00
Происшествия

Полиция составила фоторобот преступника, ограбившего отделение ярославской почты

Мужчина объявлен в розыск
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: УМВД России по Ярославской области.Фото: УМВД России по Ярославской области.
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Полиция Ярославской области разыскивает преступника, который 5 октября ограбил одно из отделений «Почты России» в Брагино. Уже составлен фоторобот мужчины.

- Преступнику на вид около 28-30 лет, мужчина высокий, рост около 180-185 сантиметров, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Грабитель худощавого телосложения. Цвет волос темный, ближе к чёрному, глаза темно-карие.

Если вы располагаете какой-либо информацией о нем или вам известно местонахождение мужчины, обращайтесь в полицию по телефону 02, с сотового 102.

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