Полиция составила фоторобот преступника, ограбившего отделение ярославской почты

11 Окт. 15:37 2018-10-11T15:39:20+03:00

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Полиция Ярославской области разыскивает преступника, который 5 октября ограбил одно из отделений «Почты России» в Брагино. Уже составлен фоторобот мужчины.

- Преступнику на вид около 28-30 лет, мужчина высокий, рост около 180-185 сантиметров, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Грабитель худощавого телосложения. Цвет волос темный, ближе к чёрному, глаза темно-карие.

Если вы располагаете какой-либо информацией о нем или вам известно местонахождение мужчины, обращайтесь в полицию по телефону 02, с сотового 102.