За один день мошенницы украли у ярославских пенсионеров полтора миллиона рублей

11 Окт. 15:09 2018-10-11T15:09:45+03:00

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Мошенницы украли у двух пенсионеров из Ярославской области около полутора миллионов рублей, сообщают в региональном управлении МВД. Оба случая пришлись на минувший вторник, 9 октября.

- 80-летняя жительница Гаврилов-Ямского района рассказала, что неизвестная женщина пришла в квартиру предлогом проверки счетчиков воды. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу 980 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Полиция приводит приметы подозреваемой - на вид ей около 60 лет, рост около 160 сантиметров, европейский тип лица, плотного телосложения.

В этот же день в Кировском районе Ярославля мошенница под видом соцработника украла у 91-летнего пенсионера 500 тысяч рублей. Сейчас полицейские ищут подозреваемых, возбуждены уголовные дела за кражу.