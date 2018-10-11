В конце октября в САХ пройдет выставка-раздача бездомных животных

11 Окт. 14:43 2018-10-11T14:43:56+03:00

Об этом сообщают в мэрии Ярославля

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Благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела» организует выставку-раздачу бездомных животных, сообщают в мэрии Ярославля. Она пройдет 27 и 28 октября на территории САХ.

- Чтобы у животных не случилось новое потрясение, с будущими хозяевами проводят беседу, сообщают в пресс-службе городской администрации. - Для того, чтобы забрать питомца, необходимо заключить договор. Поэтому с собой нужно взять паспорт.

Бездомную собаку можно взять домой и раньше - в приюте САХ на Московском проспекте, 110а. Сотрудники там находятся с 9 до 18 часов. Перед приходом нужно позвонить Алле Волковой по телефону 8-910-961-10-10.

Напомним, в Ярославле спасли собаку, упавшую в канализационный люк.